A Organização Mundial de Saúde (OMS) avança que cerca de 500 pessoas terão sido afectadas pelo ataque químico em Douma, na Síria.A OMS ordenou que lhe fosse dado acesso incondicional a Douma, na Síria, para poder ajudar as mais de 500 pessoas que terão sido atingidas pelo ataque.Na passada semana um alegado ataque químico fez mais de 70 mortos.A opinião internacional acusou o regime de sírio de ser responsável pelos ataques, mas o regime de Bashar al-Assad nega a autoria do mesmo.Os EUA ameaçaram responder ao ataque com uma intervenção militar. A Rússia considerou esta declaração como apenas mais "um pretexto" para atacar um dos seus aliados.