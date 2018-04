O enclave rebelde de Douma, na Síria, foi alvo de um ataque químico no dia 7 de Abril, sábado. A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) abriu uma investigação para determinar se foi um cocktail de gás sarin e gás de cloro que matou cerca de 60 pessoas. Registou-se mais de uma centena de feridos. As bombas atingiram um hospital e edifícios em Douma. Contudo, os inspectores da OPAQ não deverão tentar entrar na cidade, depois de terem sido atacados em duas missões anteriores em locais alvo de ataques químicos. Em vez disso, vão entrevistar testemunhas, recolher amostras de sangue e recolher dados sobre voos militares. O governo sírio negou a autoria do ataque.

O governo sírio convidou a Organização para a Proibição de Armas Químicas a enviar uma equipa que possa investigar o alegado ataque químico na cidade de Douma.A notícia está a ser avançada pelaReuters que cita um comunicado da agência noticiosa síria, SANA, que, por sua vez, cita uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria. "A Síria está disposta a cooperar com a Organização para a Proibição de Armas Químicas para desvendar a verdade por detrás de todas as alegações que alguns países ocidentais têm propagadoapra justificar as suas intenções agressivas", terá dito fonte governamental síria.