O presidente dos EUA, Donald Trump, avisou a Rússia para "se preparar" para os mísseis que vão começar a ser largados sobre a Síria.

Continua a tensão entre forças norte-americanas e russas na Síria. Segundo a agência Associated Press, Moscovo vai enviar militares para a cidade de Douma, onde houve um ataque químico terá matado cerca de 70 pessoas, deixando centenas intoxicadas.



Esta notícia surge após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter avisado a Rússia para "se preparar" para os mísseis que vão começar a ser largados sobre a Síria. "A Rússia prometeu destruir qualquer míssil disparado na Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão começar a vir, bons, novos e "inteligentes"! Não deviam ser parceiros com um Animal que Mata com Gás que mata os seus cidadãos e diverte-se com isso", escreveu o chefe de Estado norte-americano.



Em resposta a este tweet, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusou os EUA de usarem "mísseis inteligentes" de forma a tentarem destruir provas do alegado ataque químico que ocorreu na Síria.



As tensões entre os EUA e a Síria têm vindo a aumentar na última semanas depois de um ataque recorrendo, alegadamente, a armas químicas que os norte-americanos atribuem ao regime de Bashar al-Assad.



Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ataque com recurso a armas químicas em Douma terá afectado 500 pessoas que ficaram expostas ao agente. Nos ataques morreram 70 pessoas.



O presidente norte-americano disse que iria tirar entre 24 e 48 horas de forma a pensar numa resposta adequada aos ataques. A Rússia apressou-se a negar o ataque por parte dos seus aliados, enquanto Estados Unidos, França e Reino Unido começaram a discutir uma possível resposta ao regime de Assad.