Shalev Hulio, o homem por trás do Pegasus

Foi soldado, vendeu cremes do mar Morto nos EUA e criou uma start-up para vender produtos que apareciam na televisão. Hoje é o homem à frente do NSO Group, a firma israelita que criou o sistema de intrusão em telemóveis Pegasus.

Os primeiros smartphones começavam a chegar ao mercado quando Shalev Hulio, hoje com 40 anos, e o amigo de infância Omri Lavie criaram a CommuniTech, uma empresa que ajudava os utilizadores a lidar com os aparelhos móveis. A tecnologia que desenvolveram era simples. “A solução que propusemos foi enviar um link aos clientes e, com alguns cliques, eles poderiam autorizar que acedêssemos remotamente aos seus telefones”, contou numa rara entrevista dada em 2019 ao site ynetnews.com.



Conta Shalev que foi então que tudo mudou. Um serviço de informações europeu contactou-os e perguntou por que razão não estavam a utilizar aquela tecnologia para recolher informação. Começava aí o processo que levaria à fundação do NSO Group, a companhia que de- senvolveu o software Pegasus, utilizado por 10 governos nacionais para espiar opositores, defensores dos direitos humanos e jornalistas.



A ferramenta atua através dos telemóveis, permite gravar chamadas, fazer cópias das mensagens e filmar em segredo os proprietários dos dispositivos. É vista como uma das mais poderosas ferramentas de spyware já criadas por uma empresa privada. Já foi utilizada contra o traficante mexicano El Chapo, para evitar ataques terroristas e combater a pedofilia, mas tornou-se notícia – e motivo de preocupação – quando foi apontada como essencial na vigilância e na morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, em outubro de 2018.