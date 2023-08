Luana Augusto com Leonor Riso

Sete crianças presas em teleférico a 274 metros de altura no Paquistão

Sete crianças e um professor ficaram presos num teleférico que está pendurado a 274 metros acima de uma ravina no Paquistão após um dos cabos se ter partido.

A carregar o vídeo ... Teleférico suspenso no Paquistão

As oito pessoas estão presas desde as 7:00 horas da manhã locais, e estavam a utilizar o teleférico para se deslocar rumo à escola que se encontra numa zona montanhosa em Battagram.



"Por amor de Deus, ajudem-nos", apelou Gulfaraz, um dos professores que está preso no teleférico, ao canal de televisão paquistanês Geo News, pelo telefone.



Está em curso uma missão de salvamento, dificultada pelos ventos fortes na zona, e pelo facto de as pás do rotor do helicóptero poderem destabilizar ainda mais o cabo.

"Um helicóptero chegou, mas partiu sem efetuar qualquer operação", diz o professor. "Já passaram quase cinco horas desde que ficámos presos no ar, a situação é tão má que um aluno já desmaiou", acrescenta.

O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ur-Haq Kakar, expressou a sua preocupação através da rede social X, antigo Twitter. "Também dei instruções às autoridades para realizarem inspeções de segurança a todas os teleféricos privados e garantirem que o seu funcionamento e utilização são seguros", afirmou.

As pessoas que vivem nas regiões montanhosas no norte do Paquistão utilizam frequentemente os teleféricos para se deslocar de uma aldeia para outra. Este teleférico atravessa um rio que liga duas aldeias na província de Khyber Pakhtunkhwa e é utilizado pelos cidadãos locais para encurtar a distância até às escolas, repartições públicas e outras empresas próximas.

Em 2017, 10 pessoas morreram quanto um teleférico instalado pelos aldeões da montanha de Murree se partiu e caiu numa ravina com centenas de metros de profundidade.