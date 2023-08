Resgatadas oito pessoas que ficaram presas em teleférico no Paquistão

As oito pessoas, incluindo seis crianças, que ficaram presas esta terça-feira num teleférico artesanal sobre uma ravina profunda, numa remota região montanhosa do noroeste do Paquistão, foram resgatadas em segurança, adiantaram as equipas de resgate.







"A operação de resgate foi concluída. Os dois adultos foram os últimos a serem retirados", frisou Bilal Faizi, elemento da equipa do Paquistão.As seis crianças e dois adultos estavam presos desde a manhã de hoje num teleférico a cerca de 350 metros acima do nível do mar, depois de um dos cabos que o prendiam se ter partido."Excelente trabalho de equipa do Exército, dos serviços de emergência, das autoridades locais e da população", realçou o primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, na rede social X (antigo Twitter).As crianças utilizavam a cabine para chegar à escola, atravessando um vale íngreme atravessado por um rio na província de Khyber Pakhtunkhwa.Helicópteros do Exército realizaram primeiro operações de reconhecimento perto do teleférico improvisado e um soldado foi baixado num arnês para fornecer comida, água e remédios aos ocupantes, explicou à agência France-Presse (AFP) Tanveer Ur Rehman, do governo local.Moradores e familiares dos presos estavam reunidos em ambos os lados da ravina profunda, localizada a várias horas de qualquer cidade."Cada vez que o helicóptero baixava o resgatador para mais perto do teleférico, o vento causado pelo helicóptero fazia a cabine tremer e ficar desequilibrada, fazendo com que as crianças gritassem de medo", destacou Ghulamullah, presidente do Vale Alai, local do acidente, em declarações à televisão Geo News.O teleférico ficou bloqueado por volta das 07h (03h em Portugal).Os habitantes, que fazem a gestão do teleférico, tiveram que recorrer aos altifalantes das mesquitas para alertar os funcionários do outro lado do vale, numa zona desprovida de qualquer estrada ou ponte.Ali Asghar Khan, diretor de uma escola pública de Battagram, explicou à AFP que as crianças em questão eram adolescentes que frequentavam aquele estabelecimento de ensino."A escola está localizada numa zona montanhosa e não há passagens seguras, por isso é habitual utilizar o teleférico", frisou.No Paquistão, este tipo de equipamentos artesanais, ativados por cabos ou, por vezes, por cordas simples, são frequentemente utilizadas para ligar aldeias isoladas em áreas montanhosas.O teleférico ficou preso num local onde era quase impossível ajudar sem um helicóptero, salientou à AFP Zulfiqar Khan, do serviço de emergência paquistanês Rescue 1122.O primeiro-ministro Anwaar-ul-Haq Kakar determinou imediatamente a inspeção de todos estes dispositivos privados e o encerramento daqueles que não cumpram as normas de segurança.Em 2017, 10 pessoas morreram num acidente semelhante perto da capital, Islamabad.