Paquistão. Pelo menos 10 crianças morreram num acidente de barco

Acidente aconteceu quando 25 crianças decidiram ir passear de barco no lago. As vítimas têm entre 7 e 12 anos. Há ainda oito desaparecidos.

Pelo menos 10 crianças morreram, este domingo, num acidente de barco. As crianças pertenciam a uma escola religiosa e estavam numa visita de estudo junto a um lago, indicaram as autoridades do nordeste do Paquistão, onde aconteceu o acidente.







Há ainda oito crianças desaparecidas no lago Tanda, na sequência do barco onde estavam ter virado. Outras sete foram levadas para o hospital, indicam as autoridades da província Khyber Pakhtunkhwa.Segundo o comissário da cidade de Kohat, onde se localiza o lago, cerca de 50 estudantes de uma escola religiosa reuniram-se junto ao lago Tanda para um piquenique. Destes, 25 decidiram ir à água, num barco que acabou por se virar.As crianças que morreram têm entre 7 e 12 anos, segundo a indicação dada pelo comissário à Reuters. Neste momento, mergulhadores militares estão no local para ajudar na missão de salvamento e resgate, como mostram vários vídeos divulgados nas redes sociais Este acidente acontece no mesmo dia, em que a sul do país, um acidente de autocarro matou mais de 40 pessoas.