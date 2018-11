"Ainda há muita coisa que desconheço sobre a América, sobre a vida, sobre o que o futuro poderá trazer. Mas conheço-me a mim. O meu pai, Fraser, ensinou-me a trabalhar arduamente, a rir muito e a honrar a minha palavra. A minha mãe, Marian, encorajou-me a pensar pela própria cabeça e a usar a minha voz. Juntos, no nosso pequeno apartamento no South Side, em Chicago, ajudaram-me a reconhecer o valor da nossa história, da minha história, da história do país num sentido mais lato. Mesmo quando não é bonita ou perfeita. Mesmo quando é mais real do que gostaríamos que fosse. A nossa história é o que temos, o que teremos sempre. É algo que devemos assumir como nosso."

Em Becoming, A Minha História, em português, a ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama partilha as suas memórias, fala do marido, da família, de política e dos desafios do país – cumpre o desafio a que se propôs no prefácio da obra que foi lançada esta terça-feira numa edição simultânea em 31 países e 24 línguas, incluindo Portugal. Os direitos de publicação dos livros de memórias do antigo presidente Barack Obama e Michelle foram vendidos conjuntamente por 65 milhões de dólares (mais de 61 milhões de euros) à Penguin Random House. Conheça alguma das histórias partilhadas em mais de 470 páginas.

Vulnerabilidade. O irmão acusado de roubar uma bicicleta

Michelle e o irmão Craig tiveram uma educação sem barreiras e constrangimentos. O que permitiu ao jovem ultrapassar um problema com a polícia provocado pela cor da pele. "Os meus pais [ndr: Fraser Robinson III e Marian Shields Robinson] falavam connosco como se fôssemos adultos", confessa a antiga primeira-dama nos capítulos dedicados à infância e juventude, explicando que sempre lhes fora permitido fazer todas as perguntas, mesmo as mais infantis. "Uma das minhas primeiras vitórias socráticas deu-se com uma pergunta que nasceu por interesse pessoal: ‘porque temos de comer ovos ao pequeno-almoço?’", relembra. A questão levou a um debate sobe a necessidade de consumir proteína e Michelle, atenta, aproveitou para questionar porque a manteiga de amendoim não podia ser encarada como proteína. A advogada revela que a mãe acabou por ceder e reviu a sua posição quanto aos ovos – que ela "nunca tinha gostado de comer". "Nos novos anos que se seguiram, sabendo que o tinha merecido, preparei uma boa sanduíche de manteiga de amendoim e compota todas as manhãs para o meu pequeno-almoço e não consumi um único ovo".

O passar dos anos trouxe outro género de perguntas e conversas – sem nunca se entrar em "sermões". "Conversámos mais sobre drogas e sexo e a escolhas que se fazem na vida, sobre raça e desigualdade e política. Os nossos pais não estavam à espera de que fôssemos uns santos. Lembro-me de que o meu pai fazia questão de me dizer que o sexo era e deve ser divertido".

Foi essa abertura, essa falta de "rodeios sobre o que consideravam ser o lado mais duro da vida", que preparou o irmão de Michelle para um episódio doloroso. Craig recebeu uma bicicleta num Verão e aproveitava os momentos livres para passear junto ao lado Michigan. Um dia, foi "abordado por um agente da polícia que o acusou de a ter roubado, recusando-se a aceitar que um jovem negro poderia ter arranjado uma bicicleta nova de forma honesta". O agente, afro-africano também, acabou a pedir desculpas a Craig depois de Marian o ter confrontado e repreendido. "O que acontecera, explicaram-nos os nossos pais, era injusto, mas também era, infelizmente, comum. A corda da nossa pele torna-nos vulneráveis. Era algo com que teríamos sempre de lidar".

Distância. Como Barack passou a falar ao telefone

O escritório de advogados de alto nível Sidley & Austin ficava no 47º andar de um prédio na baixa de Chicago. Era aí que Michelle agora passava os seus dias, junto dos seus colegas com "boas maneiras, boas habilitações e maioritariamente brancos". Um dos trabalhos destinados à agora advogada era ajudar os novos advogados que a firma cortejava a sentirem-se acolhidos. Michelle recebeu a carta com o nome do estudante de que ia ser mentora. "Tal como nós, é negro e vem de Harvard. Tirando isso, não sabemos mais nada – apenas o nome, que até é esquisito". Apesar de estudante de primeiro ano, ele era "excepcional" e fora contratado.

Obama atrasou-se no primeiro dia na empresa, onde chegou com um fato escuro e um pouco molhado por causa da chuva. "Cumprimentou-me com um aperto de mãe enquanto me sorria com um ar envergonhado e pedia desculpas pelo atraso", revela Michelle, que se lembra de todos os detalhes. "Tinha um grande sorriso e era mais alto e mais magro do que eu imaginara: um homem que claramente não era de comer muito e que também parecia não estar nada habituado a usar roupas formais."

Logo no primeiro dia, almoçaram juntos, num restaurante elegante que havia no primeiro andar do edifício onde trabalhavam – uma das componentes da missão de Michelle era ser "um veículo social". Foram partilhando histórias um com o outro, rindo-se das histórias do passado. "O Barack era sério sem se levar a sério. Tinha uma postura descontraída, mas uma mente poderosa. Era uma combinação estranha e inspiradora."

Os agora colegas criaram rotinas de final de tarde, onde trocavam comentários sobre o dia de trabalho e sorrisos de soslaio. Era normal serem próximos, pois era os únicos cinco afro-americanos que trabalhavam a tempo inteiro na empresa. "Agora éramos amigos, eu e o Barack, companheiros de armas."

O Verão foi cheio de peripécias e momentos a dois: idas ao teatro, saídas a bares, churrascos e jogos de basquetebol. "Ele namoriscava bastante comigo, e eu respondia na mesma moeda". Em Julho de 1989, Michelle sofria antecipadamente com as saudades que a partida de Barack em Agosto lhe causaria. Decidiu "parar de pensar e simplesmente viver" e aceita um convite para ir comer um gelado. A determinada altura Obama sorri. "Posso beijar-te? – perguntou", recorda Michelle: "E então, inclinei-me até ele e tudo se tornou claro."

O regresso a Harvard do jovem estudante de advocacia levou a que o casal avançasse com rapidez e os dois passaram a partilhar o mesmo tecto no apartamento que este partilhava com um colega. "Assim que me permiti sentir algo pelo Barack, os sentimentos invadiram-me rapidamente, uma rajada impetuosa de desejo, gratidão, plenitude, espanto."

Foi antes de regressar à faculdade, em Agosto, que Obama disse que a Michelle que a amava – mas esta assume que foi tudo tão natural que não se lembra de quanto ou como aconteceu ao certo. O que recorda é que a relação à distância – havia 1500 quilómetros a separá-los – ia ser colocada a teste. Ao casal restava o telefone, o que significava um problema adicional à separação territorial. "Não sou tipo para usar muito o telefone", disse Barack a Michelle, explicando que "preferia trocar correspondência".

Michelle recusou-se a sujeitar o amor que vivia ao "ritmo lento do serviço postal" e que a colocava a ela em pior posição pois, ao contrário do namorado, não conseguia abrir o coração através de uma caneta.

Sem rodeios, avisou Obama que era melhor habituar-se ao telefone, deixando-lhe um aviso tom de brincadeira. "Se não puder falar contigo, talvez tenha de encontrar outro tipo que me ouça". O recado resultou, conta no seu livro. "E foi assim que Barack se tornou um tipo que usava o telefone".

Amor. O apoio presidencial começou com o cepticismo da filha

A carreira política de Obama desenrolou-se a um ritmo acelerado. Entre 1996 e 2004, representou o 13º distrito no Senado de Illinois. Em 2000, falhou a eleição ao Congresso nos EUA. Quatro anos depois, a sua notoriedade explodiu ao fazer o discurso principal da Convenção Nacional Democrata, a convite de John Kerry, o candidato democrata à presidência dos EUA. Meses mais tarde, foi eleito senador por Chicago com quase 70% dos votos.

Michelle recorda que, na maior parte dos casos, ninguém queria saber do mais recente cargo do marido. A principal preocupação e pergunta era se "seria candidato à Casa Branca em 2008". O assunto tornou-se tão presente no seio familiar que uma das primeiras abordagens surgiu da filha mais velha, Malia, então no primeiro ano. "Papá, vais tentar ser presidente? – perguntou-lhe. – Não achas que primeiro devias ser vice-presidente ou coisa assim?"

Pragmática, Michelle concordava com a filha, defendendo uma "progressão lenta, um avanço metódico". "Era uma fã nata da espera longa e prudente", conta, mas era difícil calar o "rufar dos tambores". A publicação do livro A Audácia da Esperança catapultou Barack e era impossível fugir a uma candidatura. Mas nem tudo era simples, admite a antiga primeira-dama. "Eu tinha noção de que ele mantinha conversações privadas com amigos, conselheiros e possíveis doadores, assinalando perante toda a gente que ponderava a ideia. Mas havia uma conversa que continuava a evitar: a conversa comigo."

Michelle desejava internamente que o marido recusasse, que pensasse que as filhas não deviam crescer na Casa Branca e se lembrasse do emprego que a mulher agora tinha, como vice-presidente do Centro Médico da Universidade de Chicago. "Eu gostava do meu emprego e também gostava da minha vida, mesmo que não fosse perfeita". Mas o turbilhão que envolvia Barack estava longe de acalmar e Obama parecia estar longe de colocar um ponto final na especulação. "Ele queria candidatar-se. Ele queria e eu não". Aos jornalistas, Obama dizia que a decisão seria da família, um código, explica a escritora, para "só se Michelle me der autorização".

E foi isso que acabou por acontecer. "Eu e o Barack conversámos longamente sobre a ideia, não uma mas muitas vezes, até durante a nossa viagem de Natal ao Havai de visita à Toot. Algumas das nossas conversas foram iradas e chorosas, outras firmes e positivas", recorda. Até que chegou o momento de dar um parecer: "disse sim porque o amava e tinha fá no que ele ia fazer."

"No fim, tudo se resumiu a isto: disse sim porque acreditava que o Barack poderia ser um óptimo presidente. Era confiante como poucas pessoas são. Tinha o intelecto e a disciplina para o trabalho, o temperamento para suportar tudo o que o pudesse tornar difícil e o grau raro de empatia que o manteria cuidadosamente ligado às necessidades do país".

Aos leitores de A Minha História, deixou ainda uma confidência. "Disse sim, embora ao mesmo tempo acalentasse um pensamento doloroso, um pensamento que não estava pronta a partilhar: apoie-o na campanha, mas também tinha a certeza de que ele não chegaria ao fim."

Empatia. A dor de pés que a uniu a Isabel II

Enganou-se e a 4 de Novembro de 2008, Barack Obama tornou-se o 44º presidente dos EUA, o primeiro negro a chegar à Casa Branca. Depois de um tempo de habituação à nova residência – para a qual contou com o apoio das antecessoras-, Michelle acompanhou o marido a Inglaterra, onde acabou a conhecer a rainha Isabel II. E cometer uma "gafe épica".

A advogada permitiu-se entrar no Air Force One sem grandes problemas de consciência, pois "já estava mais confiante" de que Malia e Sasha "se sentia à vontade nas suas rotinas na escola". As duas crianças ficaram ao cuidado da avó, durante os dois dias de ausência dos pais. "Sabendo que ela relaxaria imediatamente todas as minhas regras habituais de ir para a cama cedo e comer todos os legumes servidos ao jantar", confessa.

O objectivo da viagem a Londres era a participação do presidente dos EUA numa reunião do G20, que inclui os líderes das maiores economias do mundo. Do programa oficial, fazia parte um encontro no Palácio de Buckingham e o casal foi convidado para uma audiência privada com a soberana britânica.

"Escusado será dizer que eu não tinha nenhuma experiência em encontros com a realeza. Foi-me dado a entender que poderia fazer uma vénia ou apertar a mão à rainha. Sabia que devíamos dirigir-nos a ela como ‘Vossa Majestade’, enquanto o marido, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, era tratado por ‘Vossa Alteza Real’". O encontro com o casal correu bem, sendo que Michelle assume ter gostado imediatamente da rainha. "Isabel II tinha 82 anos naquela altura, era minúscula e graciosa, com um sorriso delicado e o cabelo branco regiamente enrolado para longe da testa. Usava um vestido cor-de-rosa pálido e um colar de pérolas e trazia a carteira elegantemente pendurada num braço", recorda.

No final da tarde, o casal participou na recepção no palácio e a primeira-dama dos EUA cruzou-se com Isabel II e o episódio pitoresco começou a desenhar-se com uma troca de comentários sobre o par de sapatos Jimmy Choos que Michele escolhera para usar naquele dia. "Esses sapatos são desagradáveis não são?", perguntou a soberana. "Naquele momento, confessei à rainha que me doíam os pés. Ela confessou que os seus também. Entreolhámo-nos com expressões idênticas, do género: Quando acaba este encontro com dirigentes mundiais? Depois disto, soltou uma gargalhada encantadora."

Naquele momento, eram "apenas duas senhoras cansadas, com os pés apertados nos sapatos. "E foi então que eu fiz o que é instintivo em mim sempre que me sinto ligada a uma pessoa nova – expressar os meus sentimentos exteriormente. Pousei-lhe uma mão afectuosa no ombro".

A "gafe épica" deu a volta ao Mundo e colocou Michelle perante reportagens depreciativas. Tinha tocado na rainha de Inglaterra e iria descobrir da pior maneira que isso não se fazia. "As notícias reavivaram alguma especulação da época da campanha de que eu era desajeitada e que me faltava a elegância que se esperava numa primeira-dama", conta Michelle, dizendo que temeu que o tema perturbasse a viagem.

Ainda assim, estava descansada com a sua atitude e com a reacção da sua companhia. "Embora não tivesse feito o que estava certo no Palácio de Buckingham, tinha, pelo menos, feito o que era humano. Atrevo-me a dizer que a rainha também não se importou, porque quando lhe toquei ela aproximou-se mais e pousou-me uma mão enluvada no fundo das costas."



Escuro. A noite dos "resultados estranhos" começou com cinema

Michelle Obama teve um papel relevante na campanha eleitoral para as presidenciais de 2016. Depois de dois mandatos, Barack ia deixar a Casa Branca e o sucessor seria escolhido entre a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump.

A primeira-dama (em vias de deixar de o ser) entregou-se à luta e combateu os discursos e atitudes considerados misóginos do milionário. "Para mim, os comentários de Trump eram outra bofetada, não podia deixar a sua mensagem sair incólume." Descarregou a sua fúria em palavras, mas não as escondeu numa gaveta e tornou-as públicas num discurso na Nova Hampshire, em Outubro de 2016. "- Isto não é normal – afirmei. Isto não é política habitual. Isto é vergonhoso. É intolerável. – Verbalizei a minha fúria e o meu medo, a par da minha fé de que, com esta eleição, os americanos compreendessem a verdadeira natureza da sua escolha. Pus toda a minha alma na apresentação do discurso."