O mais recente episódio do programa norte-americano "Last Week Tonight", com o comediante John Oliver, foi suprimido pelo canal HBO no Brasil. Tudo devido a um segmento dedicado às eleições brasileiras em que são feitas críticas ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e à campanha do PT de Fernando Haddad.

No 25º episódio da quinta temporada do programa, exibido no passado dia 7 de Outubro nos Estados Unidos, John Oliver chama Bolsonaro de "ser humano terrível" e utiliza citações de homofobia e racismo utilizadas pelo candidato do PSL. São também feitas críticas à campanha do PT, do ex-presidente do Brasil Lula da Silva e o actual candidato Fernando Haddad, que o apresentador considera ser um "insulto à inteligência das pessoas".

No segmento, John Oliver mostra também casos de recentes candidatos a lugares diplomáticos no Brasil, como o "Homem-Aranha do Amapá" e o "Geraldo Wolverine", e refere que "qualquer candidato é melhor do que Bolsonaro".