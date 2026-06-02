Sem experiência em segurança nacional, aliado de Trump assume liderança dos serviços secretos dos EUA

Conhecido apoiante de Donald Trump, Bill Pulte é o novo diretor interino dos serviços de informação dos Estados Unidos da América. E pode acumular os dois cargos.

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O Presidente Donald Trump escolheu Bill Pulte, líder da FHFA - Federal Housing Finance Agency (Agência Federal de Financiamento da Habitação), para diretor interino dos serviços secretos, um cargo deixado vago a 22 de maio, após a demissão de Tulsi Gabbard.



Bill Pulte passa a acumular cargos de habitação e segurança nacional Mark Schiefelbein/AP

Mas enquanto Gabbard possuía pergaminhos como veterana do exército e, de resto, uma carreira política sustentada na oposição a guerras no estrangeiro, Bill Pulte chega ao cargo sem credenciais na área.

Para Donald Trump, que fez o anuncio na sua rede Truth Social, Pulte "possui vasta experiência na gestão das questões mais sensíveis da América, nomeadamente a segurança e solidez dos mercados, e de mais de 10 biliões de dólares na Fannie Mae/Freddie Mac [empresas apoiadas pelo governo que compram hipotecas aos bancos para manter o crédito imobiliário a funcionar], um aumento substancial face ao que existia há apenas 12 meses". O presidente dos Estados Unidos explicou ainda que Pulte "continuará a exercer funções como Diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação e Presidente da Fannie Mae/Freddie Mac".

O anúncio gerou críticas dos opositores da administração Trump, que consideram que Pulte pode minar a credibilidade e a integridade das agências de informações dos EUA. É o caso do senador Mark Warner, democrata da Virgínia, que em comunicado demonstra várias preocupações: “A preocupação não é apenas o facto de o Sr. Pulte não ter a ‘extensa experiência em segurança nacional’ exigida por lei para o cargo, criado após falhas de informação que levaram à morte de milhares de americanos no 11 de Setembro. É que parece ter sido escolhido precisamente porque a Casa Branca acredita que fornecerá a narrativa desejada, e não as informações de que precisamos.”

Bill Pulte has spent the last year at FHFA abusing his authority to attack President Trump's perceived political enemies, prompting the congressional watchdog to investigate his handling of sensitive financial information.



Today, Trump is rewarding his lackey — who has no… https://t.co/MrpxHp5MCI — Elizabeth Warren (@SenWarren) June 2, 2026

A também democrata Elisabeth Warren, senadora pelo Massachussets, partilhou uma publicação na rede social X, acusando Bill Pulte de passar o último ano na FHFA "a abusar da sua autoridade para atacar os alegados inimigos políticos do Presidente Trump, levando o órgão de supervisão do Congresso a investigar a sua gestão de informação financeira sensível". Warren considera que "Trump está a recompensar o seu aliado - que não tem qualquer experiência em segurança nacional — com um lugar no topo da comunidade de informações do país".