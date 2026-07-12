Morreu Manu, antigo jogador do Benfica

Ex-futebolista foi vítima de um trágico acidente de viação na zona do Sobral.

Manu, antigo futebolista que passou, entre outros clubes, pelo Benfica, morreu este sábado aos 43 anos. A notícia foi avançada pelo portal 'Flashscore' e, entretanto, o Alverca (clube onde se iniciou) confirmou o óbito do ex-jogador, num acidente de viação na zona do Sobral.



Manu, antigo jogador do Benfica Carlos Patrão/Record

Formado no V. Setúbal, Manu estreou-se como sénior no Alverca, passando depois pelo Lourinhanense, Benfica, Modena, Carpenedolo, Estrela da Amadora, AEK, Marítimo, Légia de Varsóvia, Beijing Guoan, Ermis Aradippou, Pafos FC, SL Cartaxo e, por fim, Vilafranquense, onde terminou a carreira de jogador.

Em Portugal, Manu teve maior destaque nas passagens por Estrela da Amadora e Marítimo. Pelos tricolores, o antigo extremo anotou sete golos e duas assistências em 32 jogos. Já pelos insulares, o criativo chegou aos cinco golos e quatro assistências em 61 encontros.

Entretanto, o Benfica já emitiu uma nota de pesar pela morte do seu antigo atleta.

À família enlutada, o Record apresenta sentidas condolências.