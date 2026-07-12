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A imagem do acidente: despiste seguido de capotamento fatal para Manú, antigo jogador do Benfica

CM 17:15
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Ex-futebolista ficou encarcerado e foi encontrado em paragem cardiorrespiratória. Óbito foi declarado no local.

Um despiste seguido de capotamento esteve na origem da morte de Manú, antigo jogador do Benfica. O acidente ocorreu pelas 18h30 de sábado, quando o ex-futebolista perdeu o controlo da viatura que conduzia e onde seguia sozinho, na localidade de Vermões, no concelho de Sobral de Monte Agraço.

Carro destruído tomba numa zona rural
Carro destruído tomba numa zona rural Direitos Reservados

Manú, que tinha agora 43 anos, estaria a regressar a casa, em A-do-Baço, a pouco mais de quatro quilómetros do local do acidente. O alerta para os bombeiros foi dado às 18h32 por outros condutores que passavam no local e levou à mobilização de oito operacionais dos voluntários de Sobral de Monte Agraço, a viatura do INEM do hospital de Torres Vedras e a GNR. Manú estava encarcerado e em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.

A GNR está agora a investigar as circunstâncias do acidente. Sabe-se que Manú seguia sozinho e conhecia bem aquela estrada, não havendo intervenção de outras viatura no acidente fatal.

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