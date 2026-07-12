A imagem do acidente: despiste seguido de capotamento fatal para Manú, antigo jogador do Benfica

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Um despiste seguido de capotamento esteve na origem da morte de Manú, antigo jogador do Benfica. O acidente ocorreu pelas 18h30 de sábado, quando o ex-futebolista perdeu o controlo da viatura que conduzia e onde seguia sozinho, na localidade de Vermões, no concelho de Sobral de Monte Agraço.



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Manú, que tinha agora 43 anos, estaria a regressar a casa, em A-do-Baço, a pouco mais de quatro quilómetros do local do acidente. O alerta para os bombeiros foi dado às 18h32 por outros condutores que passavam no local e levou à mobilização de oito operacionais dos voluntários de Sobral de Monte Agraço, a viatura do INEM do hospital de Torres Vedras e a GNR. Manú estava encarcerado e em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.

A GNR está agora a investigar as circunstâncias do acidente. Sabe-se que Manú seguia sozinho e conhecia bem aquela estrada, não havendo intervenção de outras viatura no acidente fatal.