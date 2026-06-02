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Papa nomeia ultraconservadora para liderar comunicação do Vaticano, a primeira mulher laica a assumir o cargo

Renata Lima Lobo 17:36
Capa da Sábado Edição 26 de maio a 1 de junho
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É leiga, é mulher, presidiu uma cadeia de televisão e é ultraconservadora. María Montserrat Alvarado é a nomeada pelo Papa Leão XIV para liderar a comunicação do Vaticano, mesmo depois desta ter sido hostil com o Papa Francisco.

A Santa Sé anunciou esta terça-feira a nomeação de María Montserrat Alvarado para o cargo de Prefeita do Dicastério de Comunicação, que assumirá a 1 de novembro deste ano. Na biografia que acompanha a informação no , lê-se que nasceu na Cidade do México, que é diplomada pelas universidades Florida International e George Washington (sem referir áreas de estudo) e que foi presidente e diretora de operações da EWTN News, a divisão de informação da Eternal Word Television Network. Mas há algumas omissões importantes.

Papa Leão XIV nomeia María Montserrat Alvarado para Dicasteiro da Comunicação
Papa Leão XIV nomeia María Montserrat Alvarado para Dicasteiro da Comunicação DR

Primeiro, o óbvio: é a primeira mulher laica a assumir o cargo. Mas a cadeia de televisão que dirigiu foi também polémica na sua hostilidade em relação ao Papa Francisco, recorda o jornal , no âmbito da campanha mais ampla de assédio contra o Pontífice, lançada pela extrema-direita católica norte-americana e pelo círculo de Donald Trump. A EWTN foi fundada em 1981 por uma freira Clarissa, a Madre Angélica, e é hoje o maior meio de comunicação católico do mundo, financiado por grandes doadores privados. Em Espanha, em 2022, o bispo de San Sebastián, Fernando Prado, chegou a proibir o canal diocesano de transmitir qualquer conteúdo da rede devido às críticas feitas ao Papa Francisco.

Curiosamente foi o papa argentino que abriu a porta de um dicastério às mulheres. Em janeiro de 2025, colocou a freira Simona Brambilla à frente de um dos mais importantes, dedicado aos Institutos de Vida Consagrada e às Sociedades de Vida Apostólica. Alvarado vai substituir Paolo Ruffini, de 70 anos, que tinha sido nomeado em 2018 e tornando-se o primeiro leigo a ocupar o cargo de presidente da câmara no Vaticano.

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