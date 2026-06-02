Papa nomeia ultraconservadora para liderar comunicação do Vaticano, a primeira mulher laica a assumir o cargo

É leiga, é mulher, presidiu uma cadeia de televisão e é ultraconservadora. María Montserrat Alvarado é a nomeada pelo Papa Leão XIV para liderar a comunicação do Vaticano, mesmo depois desta ter sido hostil com o Papa Francisco.

A Santa Sé anunciou esta terça-feira a nomeação de María Montserrat Alvarado para o cargo de Prefeita do Dicastério de Comunicação, que assumirá a 1 de novembro deste ano. Na biografia que acompanha a informação no boletim diário, lê-se que nasceu na Cidade do México, que é diplomada pelas universidades Florida International e George Washington (sem referir áreas de estudo) e que foi presidente e diretora de operações da EWTN News, a divisão de informação da Eternal Word Television Network. Mas há algumas omissões importantes.



Papa Leão XIV nomeia María Montserrat Alvarado para Dicasteiro da Comunicação DR

Primeiro, o óbvio: é a primeira mulher laica a assumir o cargo. Mas a cadeia de televisão que dirigiu foi também polémica na sua hostilidade em relação ao Papa Francisco, recorda o jornal El País, no âmbito da campanha mais ampla de assédio contra o Pontífice, lançada pela extrema-direita católica norte-americana e pelo círculo de Donald Trump. A EWTN foi fundada em 1981 por uma freira Clarissa, a Madre Angélica, e é hoje o maior meio de comunicação católico do mundo, financiado por grandes doadores privados. Em Espanha, em 2022, o bispo de San Sebastián, Fernando Prado, chegou a proibir o canal diocesano de transmitir qualquer conteúdo da rede devido às críticas feitas ao Papa Francisco.

Curiosamente foi o papa argentino que abriu a porta de um dicastério às mulheres. Em janeiro de 2025, colocou a freira Simona Brambilla à frente de um dos mais importantes, dedicado aos Institutos de Vida Consagrada e às Sociedades de Vida Apostólica. Alvarado vai substituir Paolo Ruffini, de 70 anos, que tinha sido nomeado em 2018 e tornando-se o primeiro leigo a ocupar o cargo de presidente da câmara no Vaticano.