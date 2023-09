'Sem ela, vamos perder a guerra'. Zelensky pede ajuda aos EUA

Depois de Nova Iorque, Washington. O presidente da Ucrânia teve uma reunião esta quinta-feira no Senado dos EUA (a sede do Departamento de Defesa norte-americano) para conseguir apoios para combater a invasão russa. O presidente dos EUA, Joe Biden, vai apresentar um pacote de ajuda militar no valor de 325 milhões de dólares (305 milhões de euros) que terá que passar pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. Esta última, controlada pelos republicanos desde janeiro, pode apresentar alguns entraves.







REUTERS/Evelyn Hockstein





Chuck Schumer, líder da maioria no Senado, frisou: "Se não conseguirmos a ajuda, vamos perder a guerra."

Numa reunião à porta fechada, Volodymyr Zelensky apelou ao apoio de todos. "Tivemos um ótimo diálogo", garantiu à saída. Lá dentro, de acordo comDesde fevereiro de 2022, os EUA já destinaram 113 mil milhões de dólares (106 mil milhões de euros) de ajuda à Ucrânia para o esforço de guerra contra a Rússia. Contudo, os republicanos questionam o uso de tantos recursos. J. D. Vance, senador republicano, considerou que os EUA "estão a ser alvo de um pedido de financiamento de um conflito indefinido com recursos ilimitados". "Basta", frisou.

Do lado democrata, Chuck Schumer questionou: "Qual é o sentido de cortar o apoio agora quando estamos num ponto de viragem na guerra? Agora não é a altura para tirar o pé do acelerador no que toca a apoiar a Ucrânia."

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos zelensky eua ajuda guerra

A passagem de Zelensky pelos EUA foi ainda marcada por um dos maiores ataques com mísseis da Rússia contra a Ucrânia, esta quinta-feira.Depois do Senado, o secretário de Estado da Defesa, Lloyd Austin, recebeu Zelensky no Pentágono, nem como o Chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley.Segue-se um encontro com Joe Biden, onde ele irá anunciar o novo pacote de ajuda.