Moscovo divulga lista de países que podem participar no mercado de divisas russo

A Rússia aprovou uma lista de 31 países, entre os quais o Brasil, Cuba e Venezuela, cujos bancos e especuladores podem participar no mercado russo de divisas, anunciou esta quinta-feira o Governo de Moscovo.







Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A medida, assinada pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin, assinala que os bancos e as entidades dos países autorizados podem participar no mercado de produtos financeiros russos.A lista inclui também sete países da ex-União Soviética: Azerbaijão, Arménia, Bielorrússia, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, assim como os quatro Estados que juntamente com a Rússia constituem o grupo BRICS (na sigla em inglês): Brasil, Índia, República Popular da China e África do Sul.A Sérvia, a Turquia o Irão, o Qatar, o Paquistão, os Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Malásia são outros países incluídos na mesma lista.De acordo com o executivo de Moscovo, a decisão enquadra-se nas novas normas adotadas no passado mês de julho que procuram aumentar a eficiência do mecanismo "de conversão direta de divisas nacionais de países amigos e neutrais e a formação de quotização direta do rublo (moeda da Rússia) para fazer face aos pagamentos na moeda nacional".