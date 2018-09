Seis mortos na Venezuela em acidente de avioneta

O destino da aeronave, onde seguiam o piloto e das cinco pessoas identificadas como uma família não identificada, seria a "comunidade indígena Uruyen".

Seis pessoas morreram quando a avioneta que as transportava se despenhou no estado de Bolívar, sul da Venezuela, informaram esta segunda-feira as autoridades do país 24 horas após terem perdido o contacto com o aparelho.

"Equipas de busca e resgate detectaram a aeronave desaparecida no doa 2 de Setembro que descolou do Parque Nacional Canaima com seis pessoas a bordo", informou na sua conta Twitter o ministério do Interior.

O destino da aeronave, onde seguiam o piloto e das cinco pessoas identificadas como uma família não identificada, seria a "comunidade indígena Uruyen", do estado de Bolívar, acrescentou o ministério.

Diversos 'media' venezuelanos referiram que todos os ocupantes morreram no acidente, ao citarem fontes do Instituto Nacional da Aeronáutica Civil do país (INAC).

Os 'media' venezuelanos admitiram que o mau tempo poderá ter estado na origem do acidente.