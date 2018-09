Uma televisão russa lançou este domingo, 2 de Setembro, uma série baseada no dia-a-dia de Vladimir Putin. O programa televisivo, emitido pelo canal Rossiya 1, elogia o "magnífico" físico do presidente russo e o seu amor por crianças.

Moscovo. Kremlin. Putin, emitido horas depois de uma manifestação contra as novas reformas nas pensões na Rússia, mostrou filmagens das mais recentes férias do líder russo na Sibéria. "Isto é natureza selvagem, há ursos ali. Mas se um urso vir Putin – eles não são idiotas – vai comportar-se propriamente", disse Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, durante a apresentação da série.

"Quando Putin fala com a mãe de uma criança ou quando olha para uma criança, é claro o quanto ama crianças. Ele tem uma atitude humana e sincera para as crianças", disse o apresentador do programa, Vladimir Soloviev.

Após a manifestação de domingo, e segundo uma sondagem publicada esta segunda-feira pelo Levada Centre, espera-se que mais de 50% dos russos se preparem para se manifestar contra os planos do governo de aumentar a idade da reforma.