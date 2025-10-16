Sábado – Pense por si

"Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza não teremos outra opção senão matá-los", diz Trump

Luana Augusto
Luana Augusto
Declarações surgem depois de Trump ter falado ao telefone com Putin.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta quinta-feira através da sua rede social Truth Social que "se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, o que não está previsto no acordo, não teremos outra opção senão matá-los".

Trump
Trump AP Photo/John McDonnell)

Esta notícia surge momentos depois de Trump ter , Vladimir Putin, que o elogiou por ter conseguido um acordo de paz no Médio Oriente.

Em atualização

Germano Almeida
Germano Almeida

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

