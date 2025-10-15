Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
15 de outubro de 2025 às 23:00

O peso do Chega sem Ventura

André Ventura, que é provavelmente o político mais hábil e eficaz das últimas décadas em Portugal, parece ter uma profunda insegurança que o impede de se rodear de gente que pudesse ofuscar o seu brilho.

O Chega é um dos grandes derrotados das eleições autárquicas de 2025. Não obstante ter aumentado substancialmente o número de votos face às eleições autárquicas de 2021 e ter conseguido eleger vários vereadores em todo o território nacional, é inequívoco que o resultado é uma sombra do que muitos esperavam. Depois de ganhar em 60 concelhos nas eleições legislativas de maio deste ano, o Chega venceu apenas em três no passado domingo, a saber: São Vicente (Madeira), Albufeira e Entroncamento. André Ventura tinha estabelecido como objetivo 30 municípios, sobretudo no Algarve e no Alentejo, onde antecipou uma suposta “reconquista” de Portugal, operando a partir do sul em direção ao norte e onde, afinal, venceram apenas num único município. No final, o resultado ficou a meros 10% do projetado.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Eleições Política CHEGA André Ventura Portugal Alentejo Algarve São Vicente
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

Menu shortcuts

O peso do Chega sem Ventura