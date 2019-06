Scott Warren é um voluntário da organização humanitária No More Deaths, que ajuda migrantes a atravessar o deserto do Sonora do México em direção aos Estados Unidos. Está a ser julgado por esconder foragidos e um delito de conspiração para crime por ter providenciado comida e água a duas pessoas em janeiro de 2018. Pode ser condenado até 20 anos de prisão pelo Tribunal Federal de Tucson.

Num texto publicado no Washington Post, Scott conta a história de Jose e Kristian, os dois homens que ajudou. Durante a sua travessia, eles souberam do "celeiro", um sítio no deserto onde se juntam voluntários e os migrantes acedem a bebida, comida e cuidados médicos. Scott, Jose e Kristian foram presos à saída de lá.





Scott Warren is facing 20 years in prison. His crime? Providing food and water to migrants in Arizona’s deadliest desert corridor. https://t.co/uI0yfumLqn pic.twitter.com/7sXEqajgSI

Antes de serem deportados "rumo aos países de tinham fugido para sobreviver", Jose e Kristian foram ouvidos e considerados testemunhas materiais dos crimes de Scott Warren.

De acordo com o blogue da No More Deaths, o governo dos EUA sustentou no julgamento que o caso não é sobre "ajuda humanitária". O procurador defendeu que os dois migrantes não precisavam de comida ou bebida, pois tinham comido antes de chegar ao "celeiro"; dividiram um burrito depois de caminharem dois dias, explica a No More Deaths.

No Washington Post, Warren explica que a No More Deaths deixa bidões de água e baldes com comida enlatada, meias e um kit de primeiros socorros ao longo dos trilhos no deserto, onde se sentem temperaturas muito altas. Por isso, outros voluntários como ele foram ameaçados com prisão e multas até 10 mil dólares por contra-ordenações federais. Um exemplo? "Abandono de propriedade" por deixarem comida e água no chão.

Esta segunda-feira, dia 3, está marcada uma conferência de imprensa da No More Deaths. O julgamento arrancou a 30 de maio e pode ser seguido através do site da organização.