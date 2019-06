Esta quarta-feira, o navio humanitário Sea Watch 3 decidiu romper o bloqueio imposto pelo governo italiano e entrar em águas territoriais italianas para fazer o desembarque dos 42 migrantes, retidos a bordo daquela embarcação há 14 dias. A comandar esta missão esteve Carola Rackete, a capitã alemã do navio que desafiou o ministro do Interior, Matteo Salvini.





Carola tem 31 anos, é alemã e desde 2016 que trabalha como voluntária na Sea Watch, de acordo com o Corriere della Sera. Licenciada em conservação ambiental na universidade de Edge Hill, em Lanchashire, Grã-Bretanha, com cinco idiomas no currículo, Carola trabalhou durante dois anos no navio Arctic Sunrise da organização ambiental Greenpeace . Em 2017, começou a coordenar as missões aéreas das aeronaves de reconhecimento Moonbird e Colibri, utilizadas para patrulhar o Mediterrâneo."A minha vida foi fácil, pude estudar em três universidades. Sou branca, alemã, nascida num país rico e com o passaporte certo. Quando percebi isto senti uma obrigação moral: salvar aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que eu", escreveu a alemã no Twitter – na sua página pessoal que foi entretanto apagada da rede social.O Sea Watch 3 resgatou a 12 de junho este grupo de migrantes, inicialmente composto por 53 pessoas, que estava a bordo de um bote de borracha ao largo da Líbia. Depois de 14 dias, a capitã decidiu entrar em águas territoriais italianas . "Decidi entrar no porto de Lampedusa. Sei o que estou a arriscar, mas os 42 (…) estão exaustos. Estou a levá-los para um lugar seguro", escreveu Carola Rackete.Páginas de Internet especializadas em tráfego marítimo, citados por agências internacionais, mostram que a embarcação tomou, ao início da tarde, a direção do porto de Lampedusa , depois de ter navegado durante vários dias ao longo da linha das águas territoriais italianas."Iremos usar todos os meios democráticos que permitam bloquear este insulto ao direito e às leis", reagiu Salvini, líder da extrema-direita italiana (Liga), num vídeo publicado no Facebook. O também vice-primeiro-ministro italiano denunciou o "pequeno jogo político sórdido" realizado pela organização não-governamental, mas também a indiferença manifestada pela Holanda e pela Alemanha. Os governos de Berlim e de Haia "irão responder" por tal situação, ameaçou Salvini

"O navio Sea Watch 3 não se importa com as regras e participa no tráfico de pessoas. Não darei autorização para atracar, nem agora, nem no Natal ou no Ano Novo, aos que não se importam com as regras", afirmou na passada quinta-feira o ministro do Interior italiano, em declarações a uma rádio local.

Na terça-feira, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos rejeitou um recurso da Sea Watch que pedia medidas excecionais que obrigassem o Governo de Itália a autorizar o desembarque destas 42 pessoas e pediu às autoridades italianas que "continuassem a fornecer toda a assistência necessária" às pessoas vulneráveis a bordo da embarcação.

Entre os 53 migrantes que foram resgatados a 12 de junho, as autoridades italianas autorizaram o desembarque de 11 pessoas consideradas como vulneráveis – crianças, mulheres e doentes.



Com Lusa.