Há 30 anos que Pietro Bartolo, um médico italiano, dá a primeira assistência médica aos refugiados e migrantes que chegam à ilha siciliana de Lampedusa, Itália. Agora, quer acabar com os médicos como ele através do Parlamento Europeu.

Para isso, candidatou-se a um lugar em Bruxelas pelo Partido Democrático. Na Sicília, foi o mais votado depois de Matteo Salvini, o líder da Liga. Na sua ilha, conseguiu 20% dos votos e a Liga, 47%.

O médico agradeceu os resultados via Facebook: "Estão a submergir-me em afeto. Estou muito grato a todos que decidiram dar o seu apoio à minha candidatura permitindo-me alcançar estes resultados."





O trabalho de Pietro Bartolo foi divulgado num documentário de Gianfranco Rosi. Fuocoammare venceu o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, em 2016. Bartolo e a jornalista Lidia Tilotta escreveram no ano seguinte o livro Lágrimas de Sal, editado em Portugal pela editora Objetiva.





Mas por que razão quer Bartolo acabar com os médicos como ele? "Soube que [os políticos europeus] já não querem que as ONG’s salvem migrantes no mar. Quero o mesmo. Quero lutar por um mundo onde não é preciso termos as ONG’s no mar, onde os migrantes não tenham que arriscar as suas vidas para chegar à Europa. Quero um mundo onde os migrantes possam chegar aos nossos países através de canais humanitários, de avião. Vou lugar na Europa por um mundo em que não são precisos médicos como eu, que tratam vítimas da guerra e de violações que a Europa já não quer receber", afirmou ao jornal The Guardian.

Em Itália, o partido mais votado nas eleições europeias foi a Liga de Matteo Salvini, com 34,3% dos votos. Pietro Bartolo nega proferir o nome do vice-primeiro-ministro de Itália.

"Estamos no meio de uma onda estranha de forças fascistas. Eu estou grato aos que me apoiaram. Ao mesmo tempo, estou muito preocupado com os resultados alcançados por aquele outro homem, o tipo que fecha portos a barcos de resgate, aquele homem que quer multar qualquer pessoa que salve migrantes", sustenta Bartolo.

Em Lampedusa, a Liga conseguiu 45% dos votos. "Claro que dói. Mas também é verdade que só 26% das pessoas de Lampedusa é que foram às urnas. E eu também devo destacar que a minha ilha, que tem só 6 mil habitantes, carregou o peso da crise dos migrantes ao longo de 30 anos", defende o médico.