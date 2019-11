A morte marcada de Rodney pode ser travada por uma confissão

m exame de ADN provou que o esperma encontrado na vítima era de Reed, que sempre alegou que mantinha um relacionamento em segredo com Stacey.

Rodney Reed foi condenado em 1998, no Texas , pelo assassínio de Stacey Stites. Há 21 anos no corredor da morte, o homem de 53 anos tem execução marcada para dia 20 deste mês. Menos de um mês antes da execução, um ex-recluso garante que uma outra pessoa confessou o crime pelo qual Reed foi condenado à morte. Milhares acreditam na sua inocência e pedem a sua libertação.A polícia deste Estado americano defende que Reed agrediu, violou e estrangulou a jovem de 19 anos - uMas no início da passada semana, o ex-condenado Arthur Snow prestou um depoimento onde garantiu que Jimmy Fennell, noivo de Stacey na altura, confessou há vários anos ter matado a mulher.Membro da Irmandade Ariana, em 2010, Snow estava a cumprir pena por falsificação de documentos quando conheceu Fennell - que se encontrava detido por violação. "O Jimmy disse que a sua noiva andava a dormir com um homem negro nas suas costas", revela o depoimento de Snow, avançado pela CNN. "No fim da conversa o Jimmy disse 'Tive que matar a minha noiva amante de pretos'. Acho que ele se sentiu seguro, até orgulhoso, em partilhar esta informação comigo porque eu era membro da Irmandade Ariana. Acho que ele pensou que a confissão ia impressionar-me e fazê-lo ganhar credibilidade na Irmandade".No depoimento, Snow explica que soube do caso de Reed há alguns anos, quando viu uma fotografia de Fennell num jornal. Foi nessa altura que percebeu que um homem estava a cumprir pena por um crime que outra pessoa tinha cometido - e confessado.O advogado de Fennell, Robert Phillips, assegura que Arthur Snow é um criminoso e que as suas palavras não podem ser levadas a sério. Afirma ainda que Fennell, depois de cumprir pena por violação, converteu-se ao cristianismo e ajuda pessoas com problemas relacionados com drogas.Mas Snow não foi o primeiro a defender a inocência de Rodney Reed. Na passada semana, em entrevista à Fox 7 Austin, uma prima de Stacey Stites afirmou acreditar que quem matou a jovem foi Fennell e não o homem que aguarda há 21 anos no corredor da morte.