Aylan Kurdi, de três anos, é uma das cinco crianças que morreu na quarta-feira, dia 2 de Setembro, enquanto tentava chegar à ilha grega de Kos. Embarcou num dos dois barcos que saíram de Akyarlar, na península de Bodrum.





Durante dois meses, a família viajou para um albergue de migrantes na cidade de Tapachula e depois partiram para Matamoros, onde queriam fixar-se e conseguir asilo para cruzarem a fronteira.

A espera foi, porém, desesperante: os trâmites burocráticos tornaram-os impacientes. "Eles disseram que estavam com medo, atendendo à situação com os migrantes e a pressão exercida por Trump - por isso decidiram atravessar o rio. Queriam entregar-se aos serviços de imigração dos Estados Unidos", contou Wendy, irmã de Óscar.

Às 13h38, o irmão de Wendy reforçou este sentimento em mensagens trocadas com esta pelo Facebook. Três horas mais tarde, Wendy recebeu a chamada da cunhada desesperada que lhe disse que "o Óscar e a menina afogaram-se".

Depois deste caso, as autoridades mexicanas alertaram que atravessar o rio é perigoso. "O rio não ajuda; cobra vidas."





Uma crise migratória que não para de contar vítimas

Foi no início deste mês que o México e os EUA anunciaram um acordo relativamente à crise migratória: além do envio de forças policiais e militares para as fronteiras dos dois países, o México comprometeu-se a acelerar o regresso de migrantes ilegais para o respetivo país de origem enquanto o pedido de asilo é analisado pelo governo norte-americano.

O ministro da Defesa do México, Luis Cresencio Sandoval, anunciou o destacamento de 15 mil polícias e militares para a fronteira com os Estados Unidos para travar a imigração ilegal. "Entre a Guarda Nacional e membros do exército, existe um envio total de perto de 15 mil homens para o norte do país", informou.

O ministro confirmou ainda que estes militares e polícias terão ordens para proceder à detenção de migrantes durante a sua travessia pelo deserto mexicano. "Considerando que a migração [clandestina] não é um crime, mas um delito administrativo, vamos detê-los e remetê-los à disposição das autoridades" migratórias, explicou, acrescentando que é frequente a detenção destes migrantes clandestinos no território mexicano.

Na América Central, foram enviados 6500 profissionais para a fronteira sul com o Guatemala, para impedir a passagem de milhares de migrantes que querem alcançar os EUA para fugirem à violência, conflitos armados e miséria dos seus países.

No final de maio, o presidente norte-americano Donald Trump ameaçou o México de impor taxas alfandegárias sobre os seus produtos exportados caso não implementasse medidas para travar a passagem dos migrantes nas caravanas.

As caravanas não cessam o seu movimento, provindas Guatemala e Honduras, Cuba, Haiti, El Salvador e outros países africanos e asiáticos.