O vulcão mais ativo da Europa voltou a acordar. O Etna, em Itália, está a lançar cinzas e lava de novo.





Em dezembro de 2018, o vulcão já tinha passado por uma erupção que provocou tremores de terra com até 4.8 de magnitude. Causaram danos extensos a prédios nas imediações do Etna.



O vulcão italiano é também o maior e mais alto da Europa, chegando aos 3.330 metros de altura. Ao redor do Etna, moram 900 mil pessoas.

"Estamos no início de uma nova fase eruptiva do Etna que pode terminar cedo ou durar meses", afirma Eugenio Pritivera, diretor do Instituto de Sismologia de Catania. "Os fenómenos estão todos confinados à zona do cume do vulcão e não constituem um perigo para as zonas habitadas e as populações, mas é preciso controlar o fluxo de turistas na zona pela sua segurança."