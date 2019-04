A adolescente que é uma das mais conhecidas ativistas pelo clima solicitou aos deputados do Parlamento Europeu para agirem como se a sua casa estivesse em chamas.

Greta Thunberg começa a ser uma cara cada vez mais conhecida no Parlamento Europeu. Na participação que fez esta terça-feira, 16 de abril, voltou a apresentar-se como tem feito nas últimas semanas: "O meu nome é Greta Thunberg, venho da Suécia e quero que entrem em pânico". Desta vez a mensagem que quis passar foi: é preciso tanta urgência na vontade de salvar o ambiente como aquela demonstrada depois da que foi mostrada no incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, esta segunda-feira.



"Ontem [segunda-feira], o mundo inteiro assistiu com tristeza e desespero ao fogo que assolou a Notre-Dame, em Paris. Mas a Notre-Dame vai ser reconstruída", disse a jovem que incitou milhões de estudantes a tornarem-se mais civicamente ativos contra as alterações climáticas, em Estrasburgo.



Greta desejou que os presentes no plenário tivessem uma estrutura tão forte como a catedral parisiense, mas duvida que essa seja a situação. De novo, a jovem alertou para a necessidade de alterar o panorama da emissão de gases poluentes, acrescentando ainda que, a este ritmo, em 2030, o planeta estará "numa posição irreversível, que irá provavelmente levar ao fim da nossa civilização como a conhecemos".



A jovem de 16 anos começou a tornar-se mais conhecida quando começou a ir de manhã de bicicleta para a frente do Parlamento, todas as sextas-feiras, a apelar a uma greve estudantil pelo clima. Desde então, milhares de estudantes imitaram o seu gesto e houve dezenas de manifestações estudantis contra o clima.



"Eu quero que vocês entrem em pânico como se a vossa casa estivesse a arder. Muitos políticos dizem-me que entrar em pânico não nos faz bem nenhum. E eu até concordo, mas quando a nossa casa pega fogo e nós queremos impedir que ela colapse, é melhor entrar um bocado em pânico".



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgretathunbergsweden%2Fvideos%2F380398815886983%2F&show_text=0&width=380" width="380" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>



A ativista pelo clima criticou ainda os eurodeputados por terem convocado três reuniões urgentes sobre o Brexit e nenhuma sobre as alterações climáticas.



Um incêndio deflagrou esta segunda-feira na catedral de Notre-Dame, em Paris, provocando extensos danos num dos maiores símbolos da arte gótica na Europa. Rapidamente - em menos de dois dias - foram angariados 700 milhões de euros para a reconstrução do edifício.



Em Portugal, os estudantes saíram à rua a 15 de Março e vão voltar a fazê-lo dia 24 de Maio, juntando-se assim ao movimento internacional SchoolStrikeforClimate.