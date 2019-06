Capa edição 790

Para mastigar 1/3 de uma banana Greta demorava 53 minutos. Os pais sofriam com esta nova realidade. A primeira decisão para "encontrar a Greta, a qualquer custo", escreve Malena Ernman no livro agora editado em Portugal, foi abrandar o ritmo de concertos. A mãe era cantora e chegou a representar a Suécia na Eurovisão. Seguiu-se um novo hábito – criar uma folha onde apontavam tudo o que a filha comia e quanto tempo demorava. A dica vinha do Centro para os Distúrbios Alimentares de Estocolmo.Malena relata que a lista era muito curta: arroz, abacate e bolinhos de massa. A filha deixou de ir à escola e ela tenta explicar o motivo aos professores: "Greta não conseguirá ir à escola na segunda-feira. Parou de comer há dois meses e, se não houver uma mudança drástica, na próxima semana será internada."O desabafo detalhado é da mãe em A Nossa Casa Está a Arder, da Editorial Presença. O livro escrito em conjunto com as filhas Greta Thunberg (que inclui também os discursos da ativista) e Beata Ernman e o marido Svante Thunberg explica como a luta contra as alterações climáticas mudou a vida desta família.