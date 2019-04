Uma fonte próxima da investigação ao incêndio na catedral de Notre Dame, em Paris, indica que uma das pistas que está a ser seguida é a de o fogo ter sido originado por um curto-circuito. "Pode ter havido um curto-circuito", afirmou um investigador. Recorde-se que foram instalados três elevadores na catedral, devido às obras.

Segundo o jornal Le Parisien, foram questionadas mais de 30 pessoas até agora. Entre elas, operários envolvidos nas obras de recuperação da catedral parisiense, seguranças e funcionários de Notre Dame – mesmo que não se encontrassem no local quando o fogo se deu.

A investigação está a ser conduzida pela Polícia Judiciária de Paris. Uma fonte indicou ao jornal Le Parisien que as chamas terão começado num canto do pináculo de madeira com mais de 90 metros que caiu. O fogo foi visto do lado do rio Sena.

Dois seguranças da catedral aperceberam-se das chamas, mas quando estas atingiam mais do que três metros. Alguns minutos mais tarde, soou o alarme de incêndio.

A Polícia já tem em seu poder uma fotografia tirada nesta altura, bem como vídeos e outras imagens. O próximo passo será recriar os primeiros momentos numa simulação em 3D, de modo a perceber como se alastraram as labaredas.