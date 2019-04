Greta Thunberg, a ativista pela proteção do clima face às mudanças climáticas, discursou perante os alunos em greve na Itália. "Não fomos para as ruas para os políticos tirarem selfies connosco, e para que nos digam que admiram mesmo, mesmo o que fazemos", frisou, falando sobre a greve às aulas pelo clima que envolveu estudantes em todo o mundo, incluindo Portugal.

"Nós as crianças não estamos a sacrificar a nossa educação e a nossa infância para que os adultos e politicos nos digam o que consideram ser politicamente possível na sociedade que criaram", disse Greta, de 16 anos, em Roma. "Nós estamos a fazer isto para acordar os adultos."

"Nos últimos seis meses, milhões de crianças em idade escolar, não só em Itália, fizeram greve às aulas pelo clima. Mas nada mudou. Não existe qualquer mudança política no horizonte", lamentou. "É por isso que nos devemos preparar. Isto não vai durar semanas, nem meses, vai demorar anos."

Papa encorajou Greta Thunberg

No dia 17 de abril, o Papa Francisco encontrou-se com a jovem ativista sueca na Praça de São Pedro, no Vaticano. Greta Thunberg levou um cartaz em que se lia "Junta-te à Greve Climática" e mostrou-o ao Papa, depois de ele a cumprimentar.

"Continua, continua. Avança, vai em frente", disse-lhe o Papa. A jovem respondeu: "Obrigada por defender o clima, por dizer a verdade. Significa muito."