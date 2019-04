Chad e Supranee queriam promover o conceito de seasteading mas acabaram acusados pelas autoridades tailandesas de ameaçar a soberania e a independência do país.

A Marinha Real Tailandesa planeia remover uma casa flutuante construída a cerca de 20 quilómetros da ilha de Phuket, a maior da Tailândia. O casal que nela vive, Chad Elwartowski e Supranee Thepdet, estavam a promover o conceito de seasteading – algo como uma estadia no mar – através da empresa Ocean Builders mas poderão agora enfrentar problemas com a justiça tailandesa.

"Seasteading é um conceito de criar moradias permanentes no mar, as seasteads, fora de territórios reclamados por qualquer governo", indica a empresa na sua página da Internet. Em março, foi publicado no YouTube um vídeo promocional no qual o norte-americano indicou que estariam em construção mais 20 casas para que outras pessoas se pudessem juntar a eles.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8bceePdFruU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

No entanto, as autoridades tailandesas acusam o casal de ameaçar a soberania do estado da Tailândia e a independência do país, indicou o Washington Post. Agora, Chad e Supranee poderão enfrentar a pena de morte.

"Já preparámos um navio, equipamento e mão-de-obra para remover a plataforma e as operações começarão daqui a uma semana", afirmou o vice-almirante tailandês.

À revista TIME, Elwartowski explicou que não tem qualquer relação com a casa. "Ela nunca foi nossa, só vivemos lá para a promover." No Facebook, o norte-americano afirmou que o casal está agora escondido. "Isto é ridículo. Vivemos por umas semanas num barco e agora a Tailândia quer-nos mortos", escreveu.