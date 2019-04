Um bombeiro ficou ferido com gravidade durante o combate às chamas no edifício, segundo avançou a agência Reuters.



As chamas foram dadas como totalmente extintas pelos bombeiros durante a manhã desta terça-feira.

As autoridades francesas acreditam que um curto-circuito elétrico está na origem do incêndio que destruiu a catedral de Notre-Dame, em Paris , França.Recorde-se que um violento incêndio consumiu esta segunda-feira a catedral. De acordo com os bombeiros da capital francesa, a situação poderia estar "potencialmente ligada" aos trabalhos de reabilitação do edifício.