Rússia tem mais ogivas nucleares que os EUA

A Rússia insiste no perigo de uma terceira guerra mundial com armas nucleares, mas os EUA desvalorizam. Acusa Kiev de querer armas nucleares, mas a Rússia é que está a desrespeitar um acordo que fez com que a Ucrânia deixasse de ter esse armamento.

Esta quinta-feira assinala-se o oitavo dia de guerra na Ucrânia na sequência da invasão russa. Depois de Putin ter mandado aumentar o nível de alerta das forças de dissuasão nuclear, o ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov voltou a mencionar o receio da Terceira Guerra Mundial, que, a acontecer, "envolveria armas nucleares e seria destrutiva".



Estima-se que 90% das ogivas nucleares em todo o mundo estejam nas mãos dos EUA e da Rússia, como pode ver na infografia.





Numa reunião em Genebra esta terça-feira, 1 de março, Lavrov defendeu que a "Ucrânia ainda tem tecnologias nucleares soviéticas e os meios de entrega dessas armas". Mas em 1994, a Ucrânia, os EUA, o Reino Unido e a Rússia assinaram o Memorando de Budapeste, cujo objetivo era o de que nenhuma das nações usasse a força ou ameaças contra a Ucrânia e que as fronteiras seriam respeitadas. Resultou ainda na eliminação por parte da Ucrânia de todas as armas nucleares no seu território. Em caso de agressão, os signatários iriam avançar para o Conselho de Segurança da ONU com vista a uma solução para ajudar a Ucrânia.