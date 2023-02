Rússia suspende participação em tratado sobre desarmamento nuclear

O anúncio foi feito por Vladimir Putin durante o discurso do Estado da Nação. As inspeções aos dois países estão paradas desde 2021.

Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

"Neste aspeto, sou forçado a anunciar hoje que a Rússia vai suspender a sua participação no tratado de armas ofensivas estratégicas", afirmou Vladimir Putin durante o seu discurso do Estado da Nação, dado quase um ano desde o início da guerra na Ucrânia.O tratado New START foi assinado em Praga em 2010, entrou em vigor no ano que se seguiu e em 2021, foi prolongado durante mais cinco anos, depois de Joe Biden ter tomado posse.Trava o número de ogivas nucleares que os Estados Unidos e Rússia podem implementar, bem como o número de mísseis submarinos e terrestres, bem como os bombardeiros a usar.A Rússia tem cerca de 6 mil ogivas nucleares, o que a torna o país com maior número de armas nucleares do mundo. Juntos, Rússia e EUA têm cerca de 90% do poder nuclear mundial.O tratado New START inclui inspeções feitas por peritos russos e norte-americanos que assegurem que cada lado cumpre a sua parte. Contudo, estas encontram-se suspensas desde março de 2020 por causa da pandemia de covid-19.Em novembro de 2022, era suposto que a Rússia e os EUA entrassem em conversações para as reinstalar, mas foram adiadas pelo lado russo. Não há nova data.Os Estados Unidos já acusaram a Rússia de violar o tratado, ao sustentar que Moscovo recusa as inspeções em território russo.