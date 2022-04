Rússia: Quem decide se são usadas armas nucleares?

Dias depois do início da guerra o presidente Vladimir Putin já teria anunciado que as forças nucleares da Rússia estavam a ser colocadas em alerta máximo. Agora, voltou a colocar a hipótese em cima da mesa.

O presidente Putin voltou a promover o poderio nuclear da Rússia, a 20 de abril, através do anúncio de um novo sistema de míssil balístico, o intercontinental Sarmat, que deve deixar "os inimigos de Moscovo" a pensar, afirmou. As declarações surgem no contexto da guerra na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia no dia 24 de fevereiro.