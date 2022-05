Para que serve a mala que acompanha Putin para todo o lado?

Dias depois do início da invasão da Ucrânia, Vladimir Putin alertou que iria colocar as forças nucleares da Rússia em alerta máximo. A ligação automática do presidente russo a esta rede de comando militar é feita através duma mala, chamada Cheget, que o acompanha para todo o lado.



Esta mala não contém um botão para lançar um ataque nuclear, mas transmite os códigos que dão ordens diretas ao comando militar central - o Estado-Maior - caso seja essa a intenção do presidente. O Estado-Maior pode enviar a autorização para comandantes individuais ou iniciar o lançamento de mísseis terrestres diretamente como alternativa.



A decisão sobre o uso das armas nucleares cabe exclusivamente ao presidente russo, algo que ficou estabelecido através do documento "Princípios Básicos da Política Estatal da Federação Russa sobre Dissuasão Nuclear", lançado em 2020.



O líder da Federação Russa recebeu a mala a 31 de dezembro de 1999, quando se tornou presidente interino. As eleições foram antecipadas para março de 2000 e Putin venceu, assumindo o cargo da presidência nesse mesmo ano.



Esta pequena mala contém uma tela preta no interior com vários botões e terá sido desenvolvida em 1980 durante o mandato de Yuri Andropov. No entanto, só entrou em serviço em 1985, durante a presidência de Mikhail Gorbachev.



O presidente russo carrega a mala para todo o lado e o funeral do político ultra nacionalista Vladimir Zhirinovsky, em Moscovo, não foi exceção. Putin foi até à catedral de Cristo Salvador, no dia 8 de abril, acompanhado por um segurança que carregava a Cheget.



Segundo o jornal The Times, as pessoas que estavam presentes no funeral saíram da catedral antes de Putin entrar, devido ao receio do presidente russo em estar perto de outras pessoas.