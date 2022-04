Morreu o ator francês Jacques Perrin

Ator e produtor, trabalhou com alguns dos mais importantes realizadores europeus da década de 60 e 70. Foi Toto no filme Cinema Paradiso.

Morreu Jacques Perrin, o ator francês que trabalhou com Valerio Zurlini e Giuseppe Tornatore e foi um dos mais famosos atores do cinema europeu durante as décadas de 60 e 70. Ficou amplamente conhecido pelo seu papel no filme Cinema Paraíso. A sua família anunciou esta quinta-feira que morreu aos 80 anos.