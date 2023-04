Rússia: Pasteleira de Moscovo detida por fazer bolos anti-guerra

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As autoridades russas detiveram esta sexta-feira uma pasteleira de Moscovo conhecida nas redes sociais pelos seus "bolos anti-guerra" e a favor da Ucrânia.







Redes Sociais / @bakery_xoxo

Cakes outlawed. Moscow baker Anastasia Chernysheva fined $440 over desserts with anti-war decor: a thread pic.twitter.com/udmzBJoLO0 — Mediazona (@mediazona_en) April 28, 2023

"A polícia de Moscovo interpelou na sua residência Anastasia Chernishova, que faz bolos, doa para instituições e que se pronuncia contra a guerra", informou o jornal OVD-Info."O motivo (da prisão) é, aparentemente, uma mensagem sua com bolos com inscrições e símbolos anti-guerra", acrescentou o meio de comunicação.A página na rede social Instagram, bloqueada na Rússia, na qual Chernishova contava com 23.000 seguidores, já não está disponível.Vários canais na plataforma Telegram divulgaram fotografias dos bolos, alguns com a bandeira ucraniana e inscrições "não à guerra".