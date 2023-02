Rússia diz que as suas tropas cercaram Bakhmut

As tropas russas continuam a ofensiva perto da cidade ucraniana de Bakhmut. O objetivo, segundo oficiais em Moscovo, passa agora por controlar a estrada que liga esta cidade a Chasiv Yar.







a única rota que a Ucrânia pode usar para fornecer recursos às suas tropas em Bakhmut.

"Bakhmut está cercada por tropas russas. As nossas forças estão a fechar o cerco à volta da cidade", disse Yan Gagin, assistente de Denis Pushilin, um oficial russo. "A luta pelo controlo da autoestrada entre Bakhmut e Chasiv Yar está agora a decorrer", acrescentou Gagin num comunicado à televisão citado pela Reuters. Esta é, alegadamente,Nas últimas semanas intensificaram-se os combates em torno de Bakhmut, com as tropas fiéis a Moscovo e as milícias do grupo Wagner (que apoiam os esforços de Putin) a enfrentarem as tropas russas que ainda defendem a cidade.A chegada de forças russas a Bakhmut, no leste da região de Donetsk, na Ucrânia, permitiu ao Kremlin manter os fortes ataques perto da cidade, relatou fonte do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês. O ISW é um think tank norte-americano), num relatório divulgado esta terça-feira.Nos últimos dias têm surgido vários relatos de vitórias de ambos os lados. No fim-de-semana, Moscovo e o grupo Wagner afirmaram terem conseguido controlar várias pequenas vilas em torno de Bakhmut, tendo Kiev desmentido que as suas tropas se tenham rendido, assegurando que continuam a lutar contra o invasor.A guerra na Ucrânia começou há 11 meses e resultou em milhões de refugiados e a destruição de várias cidades. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky tem acusado as tropas russas de estarem a proceder a uma destruição cega das cidades e infraestruturas ucranianas.