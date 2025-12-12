Sábado – Pense por si

Mundo

Rússia desconfia de abertura de Zelenski a eleições na Ucrânia

Lusa 11:34
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Líder ucraniano disse esta semana estar disposto a modificar a legislação ucraniana para permitir eleições antes do fim da guerra.

A Federação Russa acusou esta sexta-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de só admitir a hipótese de convocar eleições, como exigido por Estados Unidos da América (EUA) e Rússia, para alcançar um cessar-fogo.

Yuri Ushakov, assessor de política internacional do Kremlin
Yuri Ushakov, assessor de política internacional do Kremlin AP

"Não se pode descartar a possibilidade de que ele (Zelensky) veja isso (eleições), simplesmente, como uma forma de alcançar um cessar-fogo. Só isso", disse o assessor de política internacional do Kremlin, Yuri Ushakov, à cadeia russa RT.

Moscovo negou esta semana uma eventual trégua nos mútuos ataques com drones a infraestruturas de produção e distribuição de energia, num conflito formalmente iniciado em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia por tropas russas.

"Estamos a trabalhar para a Paz, não para uma trégua", o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

A Rússia recusa-se a declarar um cessar-fogo, argumentando que isso apenas serviria para a Ucrânia ter tempo para se rearmar e reforçar posicionamentos táticos nos diversos campos de batalha.

Em novembro, o presidente russo, Vladimir Putin, frisou que, "é praticamente impossível, impossível do ponto de vista jurídico", chegar a acordo com Kiev, porque, argumentou, Zelensky perdeu "legitimidade" ao não convocar eleições quando o seu mandato expirou, em maio de 2024, ao do que se passou na Rússia.

Zelensky disse esta semana estar disposto a modificar a legislação ucraniana para permitir eleições antes do fim da guerra, mas pediu garantias de segurança aos EUA e restantes aliados europeus.

O líder ucraniano reconheceu que a única maneira de a Rússia aceitar um cessar-fogo é se o acordo-quadro de Paz, apoiado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, for mesmo assinado.

Ushakov também sublinhou que a Rússia ainda não recebeu a versão modificada pelos mediadores europeus do plano de Paz para a região gizado pelos EUA, acrescentado que "haverá muita coisa" de que o Kremlin não vai gostar.

Tópicos Política Guerra Conflito guerra e paz Rússia Ucrânia Estados Unidos Kremlin Yuri Ushakov Vladimir Putin Donald Trump Dmitry Peskov
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Rússia desconfia de abertura de Zelenski a eleições na Ucrânia