Empresa que retirou Corina Machado da Venezuela nega ter sido contratada por Trump

Lusa 07:49
Bryan Stern recomendou à líder da oposição venezuelana que não regressasse ao país e garantiu não ter sido contratado pela Casa Branca.

Bryan Stern, um veterano de guerra norte-americano que retirou María Corina Machado da Venezuela por mar, recomendou à líder da oposição venezuelana que não regressasse ao país e garantiu não ter sido contratado pela Casa Branca.

“A Venezuela será livre”: María Corina Machado fala pela primeira vez 11 meses após fugir ao regime de Maduro

O fundador do grupo Grey Bull Rescue, com sede em Tampa (Flórida), disse ao canal CBS que se encontrou com Corina Machado em alto mar e conseguiu levá-la para um local secreto nas Caraíbas, de onde a opositora venezuelana embarcou num avião com destino a Oslo para receber, na passada quarta-feira, o Prémio Nobel da Paz e reunir-se com a família.

"Foi perigoso. Foi assustador. As condições do mar eram ideais para nós, mas não eram águas onde se quisesse estar. Quanto mais altas as ondas, mais difícil é para o radar ver. É assim que funciona", disse Stern.

