Sábado – Pense por si

Mundo

Rússia bombardeia embarcação turca: há pelo menos um ferido

Luana Augusto
Luana Augusto 18:47
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Cargueiro ficou totalmente destruído.

A Rússia bombardeou esta sexta-feira (12) uma embarcação turca no Mar Negro, informou o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo os meios de comunicação social ucranianos, além de o cargueiro ter ficado totalmente destruído, uma pessoa ficou ferida.

A carregar o vídeo ...
Embarcação turca é atingida por mísseis russos

O cargueiro, que transportava geradores, e que foi identificado como sendo um Cenk T, segundo a agência de notícias Reuters, estava no porto de Chornomorsk, na região sul de Odessa, quando foi atingido. Apesar de ainda não ser certo sob que bandeira o navio navegava no momento do incidente, sabe-se que a empresa seria da Turquia - país membro da NATO.

 "O navio pegou fogo durante um alerta de ataque aéreo que durou das 15h21 às 16h22 [locais]. Durante esse período, pelo menos quatro explosões foram ouvidas em Odessa", relatou o canal Suspilne.

Para Volodymyr Zelensky, este ataque só "prova mais uma vez que os russos não levam a diplomacia a sério e que continuam a sua guerra — uma guerra que visa destruir a vida normal na Ucrânia", escreveu o presidente na rede social Telegram.

Artigos Relacionados
Tópicos Diplomacia Transportes Guerra Conflito guerra e paz Rússia Odessa
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Menu shortcuts

Rússia bombardeia embarcação turca: há pelo menos um ferido