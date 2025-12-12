Rússia bombardeia embarcação turca: há pelo menos um ferido

A Rússia bombardeou esta sexta-feira (12) uma embarcação turca no Mar Negro, informou o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo os meios de comunicação social ucranianos, além de o cargueiro ter ficado totalmente destruído, uma pessoa ficou ferida.

O cargueiro, que transportava geradores, e que foi identificado como sendo um Cenk T, segundo a agência de notícias Reuters, estava no porto de Chornomorsk, na região sul de Odessa, quando foi atingido. Apesar de ainda não ser certo sob que bandeira o navio navegava no momento do incidente, sabe-se que a empresa seria da Turquia - país membro da NATO.

"O navio pegou fogo durante um alerta de ataque aéreo que durou das 15h21 às 16h22 [locais]. Durante esse período, pelo menos quatro explosões foram ouvidas em Odessa", relatou o canal Suspilne.

Para Volodymyr Zelensky, este ataque só "prova mais uma vez que os russos não levam a diplomacia a sério e que continuam a sua guerra — uma guerra que visa destruir a vida normal na Ucrânia", escreveu o presidente na rede social Telegram.