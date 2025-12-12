Sábado – Pense por si

Mundo

Ucrânia: UE aprova decisão para manter ativos russos imobilizados indefinidamente

Lusa 18:18
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

António Costa, apontou que “na reunião de outubro, os líderes da UE comprometeram-se a manter os ativos russos imobilizados até que a Rússia ponha fim à sua guerra de agressão contra a Ucrânia e compense os danos causados” e que hoje a União “cumpre esse compromisso”.

A União Europeia (UE) aprovou esta sexta-feira, por maioria e com os votos contra da Hungria e Eslováquia, uma decisão para manter os ativos russos imobilizados indefinidamente no espaço comunitário, servindo de base ao empréstimo de reparações à Ucrânia.

UE aprova decisão para manter ativos russos imobilizados indefinidamente
UE aprova decisão para manter ativos russos imobilizados indefinidamente jan kranendonk/Getty Images/iStockphoto

Fontes europeias indicaram à Lusa que os embaixadores dos Estados-membros junto da UE deram aval, por procedimento escrito, à manutenção por tempo indefinido do congelamento dos ativos soberanos russos imobilizados devido às sanções europeias à Rússia, que ascendem a 210 mil milhões de euros, numa votação com 25 votos a favor e dois contra (da Hungria e da Eslováquia).

Reagindo através do X, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, apontou que “na reunião de outubro, os líderes da UE comprometeram-se a manter os ativos russos imobilizados até que a Rússia ponha fim à sua guerra de agressão contra a Ucrânia e compense os danos causados” e que hoje a União “cumpre esse compromisso”.

Tópicos Danos Guerra Conflito guerra e paz União Europeia Ucrânia Hungria Rússia António Costa
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Ucrânia: UE aprova decisão para manter ativos russos imobilizados indefinidamente