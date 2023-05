Rússia acusa Ucrânia de tentar matar Putin com ataque de drones ao Kremlin

O Kremlin acusou, esta quarta-feira, a Ucrânia de ter realizado um ataque com drones durante a noite passada como uma tentativa falhada de matar o presidente russo Vladimir Putin.







REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo as informações russas foram usados dois drones que sobrevoaram a residência oficial de Putin mas o ataque não teve efeito porque os drones foram desativados pela defesa eletrónica. No comunicado do Kremlin é referido que "dois veículos aéreos não tripulados foram apontados ao Kremlin. Ações dos militares e serviços especiais com o uso de sistemas de radar de guerra permitiram colocar os dispositivos foram de ação".Fragmentos dos drones terão ficado espalhados no território do Kremlin, no entanto não foram identificadas quaisquer vítimas.A Rússia defendeu que tem o direito de retaliar, "onde e quando achar adequado", o que pode ser interpretado como uma justificação de Moscovo para uma nova escalada na guerra na Ucrânia.Segundo a agência de notícias estatal russa, a RIA, Vladimir Putin não se encontrava no local, uma vez que estava a trabalhar na sua residência em Novo Ogaryovo, nos arredores de Moscovo.Um canal do Telegram relacionado com as agências policiais da Rússia, publicou um vídeo onde é possível ver um objeto voador a aproximar-se da cúpula do prédio do Senado do Kremlin com vista para a Praça Vermelha. O objeto acaba por explodir, as imagens ainda não foram verificadas por meios internacionais.As autoridades ucranianas ainda não comentaram o incidente.