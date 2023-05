Rússia volta a atacar Kiev com drones e mísseis iranianos

O exército russo voltou a atacar esta madrugada Kiev e arredores com drones de tipo "shahed", de fabrico iraniano, e que, segundo a Ucrânia, foram abatidos, disse o chefe da administração militar da capital, Serhiy Popko.







REUTERS/Gleb Garanich

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Na madrugada de 3 para 4 de maio, o agressor voltou a atacar Kiev com 'drones kamikaze' e mísseis, presumivelmente de tipo balístico. As forças de defesa aérea da Ucrânia abateram todos os alvos inimigos", afirmou Popko na plataforma Telegram."Esta é já a terceira vez que a capital é atacada nos primeiros quatro dias de maio. Desde o início do ano que a nossa cidade não sofria ataques tão intensos", escreveu o militar.Entretanto, um novo balanço dos ataques russos de quarta-feira contra a região de Kherson, no sul da Ucrânia, aumentou para 23, todos civis."Durante a agressão russa, 23 pessoas morreram, 46 - incluindo duas crianças - ficaram feridas", escreveu hoje no Telegram o chefe da administração militar da província de Kherson, Oleksandr Prokudin.A Rússia atacou nesse dia 98 vezes os territórios de Kherson controlados por Kiev, lançando 539 projéteis de artilharia pesada, foguetes, tanques, drones e aviões.Na cidade de Kherson, ocupada pela Rússia no início da guerra e recapturada pelas forças ucranianas em novembro, o exército russo atacou a área da estação ferroviária, dois estabelecimentos comerciais, uma fábrica e um armazém de automóveis, segundo Prokudin.