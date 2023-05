Bolsonaro sobre a falsificação de registos de vacinação: 'Não tomei a vacina, ponto final'

A Operação Venire, levada a cabo pela Polícia Federal do Brasil, arrancou esta quarta-feira e está a investigar alegados dados falsos sobre a vacinação contra a covid-19 que se encontram inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde brasileiro.

A Polícia Federal do Brasil efetuou buscas, esta quarta-feira, à casa de Jair Bolsonaro. O ex-presidente brasileiro já reagiu e mostrou-se "surpreso" pela busca relacionada com investigações sobre a falsificação de registos de vacinação contra a covid-19.







Bolsonaro falou com jornalistas à porta da sua casa no Jardim Botânico, em Brasília, onde partilhou que o seu telemóvel foi apreendido e afirmou: "Da minha parte, não havia nada falsificado. Não tomei a vacina, ponto final".Os ex-assessores do ex-presidente, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, foram detidos hoje numa operação da Polícia Federal do Brasil que envolveu a execução de seis mandados de prisão.A Operação Venire arrancou esta quarta-feira e está a investigar alegados dados falsos sobre a vacinação contra a covid-19 que se encontram inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde brasileiro.