Documentos revelam contradições na versão de Ronaldo sobre alegada violação

Documentos revelados pelo jornal Der Spiegel vêm dar força à versão de Kathrin Mayorga. O jogador negou sempre as acusações de violação feitas pela professora.

Kathryn Mayorga terá pedido a Cristiano Ronaldo para que parasse, diversas vezes, enquanto ambos mantinham relações sexuais. Novos documentos, segundo o Der Spiegel, apontam para que Ronaldo tenha admitido ter violado a mulher, ao contrário do que tem afirmado até agora.



Foi agora revelado conteúdo de novos documentos sobre o caso da alegada violação do jogador à norte-americana, em Los Angeles, em 2009. Esta sexta-feira, o Der Spiegel revelou esses mesmos documentos sobre o caso e lembra que, nos EUA, este caso continua a ser investigado, mesmo que o burborinho mediático tenha diminuído nas últimas semanas.

De acordo com o jornal alemão,que foi o primeiro a veicular a investigação ao jogador da Juventus, surgiram e-mails que comprovam a existência de um questionário que os advogados de Cristiano Ronaldo, 33 anos, utilizaram para averiguar os acontecimentos da noite em que a americana diz ter sido violada.



Nesse questionário vem explícito que a Mayorga, actualmente com 35 anos, terá pedido várias vezes, a meio das relações sexuais, que o jogador parasse.

encerrar literalmente o assunto".



"Claro que essa história interfere na minha vida. Tenho uma namorada, quatro filhos, uma família que é muito próximo de mim. Sempre tive uma reputação de ser uma pessoa exemplar. Eu sei quem sou e o que fiz.A verdade será conhecida um dia", disse Cristiano Ronaldo numa entrevista à France Football, sobre a polémica.

O jornal alemão afirma que as conversas sobre o referido questionário começaram no dia 3 de agosto de 2009 e que o questionário, de 41 páginas, foi elaborado pelaLavely & Singers, empresa de advogados de Los Angeles.O jornal alemão refere que as respostas de Ronaldo diferem entre a primeira e a última versão do questionário.Kathryn Mayorga acusa Cristiano Ronaldo de a ter violado no Verão de 2009. O jogador nega as acusações, apesar de ter pagado diversas centens de milhares de dólares à mulher para resolver o caso fora de tribunal e para que a professora não viesse a público com a sua história.O advogado de Mayorga diz que a jovem não estava apta a tomar decisões daquela importância quandoPeter S. Christiansen, o advogado que defende Cristiano Ronaldo no caso de Kathryn Mayorga garante que há acusações neste processo que são "puras invenções" , em comunicado enviado à imprensa.Ronaldo já informou a família que, caso seja ilibado das acusações, vai perdoar a norte-americana e "A ex-modelo veio a público com a sua história no Der Spiegel, este Verão.