Ronaldo não vai ser julgado pelo caso Mayorga

A procuradoria de Clark County, Nevada, EUA, anunciou esta segunda-feira que não vai julgar Cristiano Ronaldo no caso que coloca o jogador da Juventus contra a norte-americana Kathryn Mayorga.



Em comunicado, o Ministério Público local diz que "as alegações contra Cristiano Ronaldo de ataque sexual não podem ser provadas para além de dúvida razoável".