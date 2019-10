Jeffrey Guyer, detetive de Las Vegas, que afirma: "Já temos os resultados do ADN e são correspondentes".

Foi no início do ano que Cristiano Ronaldo cedeu uma amostra do seu ADN como parte do processo de investigação da violação de que Kathryn Mayorga o acusava. De acordo com novos dados avançados pelo jornal britânico The Sun, a amostra recolhida do futebolista português corresponde às provas recolhidas do ânus e vagina de Mayorga quando esta foi assistida num hospital em 2009.Entre cerca de 100 páginas de emails entre a polícia e os procuradores a que o jornal teve acesso, está um deNesses mesmos emails é ainda referido que Ronaldo assumiu aos seus advogados que Mayorga disse "não" e "pára" durante o ato sexual.Em julho deste ano, a justiça norte-americana ilibou Cristiano Ronaldo da acusação de violação num hotel de Las Vegas, em 2009. A procuradoria de Clark County, no estado do Nevada, concluiu que as alegações de crime sexual, apresentadas por Kathryn Mayorga , de 34 anos, não podem ser comprovadas. O caso foi reaberto há um ano, depois de a mulher ter apresentado novas informações."As alegações de agressão sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas para além de dúvida razoável. Por esse motivo, não será apresentada uma acusação", lê-se num comunicado.A defesa de Ronaldo negou sempre as acusações de que o craque madeirense era alvo.