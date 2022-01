Quem é 'Lady Al Qaeda', a mulher que motivou o sequestro no Texas?

No sábado, um homem sequestrou quatro pessoas numa sinagoga do Texas, nos Estados Unidos da América. O sequestro levado a cabo por Malik Faisal Akram, cidadão britânico de 44 anos, durou cerca de dez horas, tendo terminado depois do FBI ter entrado no edifício, libertando os reféns. O sequestrador morreu na operação. Joe Biden, o presidente norte-americano, classificou o sucedido como um "ato de terrorismo" e confirmou os relatos de que o sequestrador pediu a libertação de Aafia Siddiqui, neurocientista paquistanesa condenada por um tribunal americano a 86 anos de prisão, e que está detida no hospital-prisão de Fort Worth, perto de Dallas.



Como o serviço religioso de sábado estava a ser transmitido em direto através do Facebook, o sequestrador pôde ser ouvido por várias pessoas. "Há algo de errado com a América", disse o homem, de acordo com a agência AFP, que seguiu a transmissão até esta ser interrompida pelo Facebook. "Eu vou morrer", disse também, pedindo repetidamente a um interlocutor não identificado para falar ao telefone com a sua "irmã", referindo-se a Aafia Siddiqui.



Mas quem é Aafia Siddiqui? Em 2012, o departamento de segurança nacional dos EUA recebeu uma proposta para libertar uma mulher paquistanesa condenada a 86 anos de prisão e cuja alcunha é "Lady al Qaeda" (ou "Dama Al Qaeda"). Em troca, o Paquistão prometia libertar a sargenta Bowe Bergdahl, desaparecida desde 2009. A administração Obama recusou libertar Aafia Siddiqui. Também o Estado Islâmico exigiu a libertação de Siddiqui, em troca da vida do jornalista James Foley.