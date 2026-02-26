Sábado – Pense por si

Risco de guerra aproxima-se: negociações entre EUA e Irão terminam sem nenhuma conclusão

Luana Augusto
Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, esta quinta-feira houve "progressos significativos", mas ainda assim inconclusivos.

Os Estados Unidos e o Irão estiveram esta quinta-feira em negociações devido ao programa nuclear iraniano, mas, segundo a agência de notícias Associated Press, ambos os países não chegaram a nenhum acordo, abrindo assim a possibilidade para uma guerra.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, que mediou as negociações em Genebra, revelou apenas que houve "progressos significativos", sem com isto adiantar mais detalhes. No entanto, pouco antes de o encontro chegar ao fim, a televisão estatal iraniana informou que Teerão estava determinada em continuar a enriquecer com urânio e que, por isso, rejeitou as propostas de o transferir para o exterior. Além disso, solicitou o levantamento das sanções internacionais ao sublinhar que não estava preparada para atender às exigências do presidente norte-americano.

Donald Trump tem tentado limitar o programa nuclear iraniano desde o ano passado, tendo já realizado várias reuniões mas o Irão defende que tem o direito de enriquecer com urânio. Desde então que crescem as tensões entre ambos os países.

Os Estados Unidos têm feito vários ultimatos: prometeram atacar o território iraniano caso não houvesse avanços nas negociações. O Irão também não se tem deixado intimidar e já avisou que, em caso de ataque, as bases americanas serão consideradas alvos legítimos - colocando em risco dezenas de milhares de militares americanos. Teerão ameaçou também atacar Israel.

“Não haveria vitória para ninguém. Seria uma guerra devastadora”, disse na quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, ao “Como as bases americanas estão espalhadas por diferentes lugares da região, infelizmente, talvez toda a região seja afetada e envolvida, o que seria um cenário muito mau.”

